L’Inter continua a lavorare su più tavoli di mercato, ma la trattativa più calda resta quella per Marco Palestra. Dopo l’incontro della scorsa settimana tra i vertici di Inter e Atalanta, è ripartito il dialogo tra le parti e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra Marotta e Percassi in occasione delle elezioni del nuovo presidente federale a Roma. Per entrare nel merito della trattativa bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana quando torneranno a confrontarsi anche Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli, fa sapere il Corriere dello Sport.

Possibile inserimento di una contropartita tecnica

Per arrivare alla chiusura dell’affare, l'Inter potrebbe inserire una contropartita tecnica e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, soluzioni considerate utili per colmare la distanza tra domanda e offerta. Nel frattempo Palestra aspetta con fiducia l’evolversi della situazione: tra il suo procuratore e l’Inter esiste già una stretta di mano e il giocatore è pronto a trasferirsi a Milano per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale da poco meno di 3 milioni di euro.