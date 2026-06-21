L’Inter continua a lavorare su più tavoli di mercato, ma la trattativa più calda resta quella per Marco Palestra. Dopo l’incontro della scorsa settimana tra i vertici di Inter e Atalanta, è ripartito il dialogo tra le parti e nelle prossime ore potrebbero esserci nuovi contatti tra Marotta e Percassi in occasione delle elezioni del nuovo presidente federale a Roma. Per entrare nel merito della trattativa bisognerà attendere l’inizio della prossima settimana quando torneranno a confrontarsi anche Piero Ausilio e Cristiano Giuntoli, fa sapere il Corriere dello Sport. 

Possibile inserimento di una contropartita tecnica

Per arrivare alla chiusura dell’affare, l'Inter potrebbe inserire una contropartita tecnica e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, soluzioni considerate utili per colmare la distanza tra domanda e offerta. Nel frattempo Palestra aspetta con fiducia l’evolversi della situazione: tra il suo procuratore e l’Inter esiste già una stretta di mano e il giocatore è pronto a trasferirsi a Milano per sostenere le visite mediche e firmare un contratto quinquennale da poco meno di 3 milioni di euro.

Sezione: Copertina / Data: Dom 21 giugno 2026 alle 09:09
Egle Patanè / Twitter: @eglevicious23
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Egle Patanè
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Egle Patanè
Simpatizzante Colchonera, alma argentina, sangue catanese e corredo genetico interista. Figlia dell’Etna, ma nipote di Peppino Prisco, parlo e scrivo di Inter dal 10 agosto 1993. Nata lo stesso giorno di capitan Zanetti ma 20 anni dopo, giusto il tempo di non ereditarne calma e saggezza. Vivo nel segno del 23: con la diplomazia di Materazzi