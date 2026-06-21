Christian Vieri, intervistato dal Corriere della Sera edizione Brescia, ha parlato di diversi argomenti tra presente e passato: "Ai provini dicevano che fossi raccomandato per il mio cognome, nella vita non bisogna ascoltare nessuno: non farti mai dire da nessuno che non puoi farlo, perché il sogno l'ho realizzato", ha detto Vieri, che ha dato un consiglio a Pio Esposito: "All'Inter puoi diventare il più forte, dipende da quanta voglia hai. Il mio segreto? Avevo fame e volontà, ma Mondonico mi dicev sempre che con il mio fisico dovevo allenarmi più degli altri".

Non può mancare anche un riferimento alla nazionale: "Cesare Maldini mi convocò quando ero capocannoniere della Primavera del Toro. Abbiamo ancora un grande rapporto che nacque lì nell'Under 21 dove c'erano anche Pippo Inzaghi, Del Piero, Panucci, Galante e Toldo. Il problema di oggi? Generazionale". La mia carriera? "A 14 anni partii per Pisa da Sidney con Air China, piansi tutto il viaggio. Il nonno di Diamanti era il mio presidente al Santa Lucia, a Prato, e suo padre mio allenatore".