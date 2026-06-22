Sono ore determinanti per decidere il futuro di Marco Palestra. Il suo trasferimento all'Inter è sempre più vicino e l'intesa totale tra le parti non tarderà troppo ad arrivare. Il suo agente Alessandro Lucci è arrivato a Milano poco fa: l'obiettivo è chiaro. Definire completamente il quadro con l'Inter, prima dell'incontro tra Ausilio e la dirigenza bergamasca per completare l'accordo tra le due società. La trattativa dovrebbe riguardare una cifra complessiva da circa 50 milioni. L'ottimismo è grande e il classe 2005 di Buccinasco si avvicina sempre di più alla maglia dell'Inter.