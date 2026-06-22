Intervistato a margine di un evento organizzato dalla Fondazione Vialli e Mauro, l'ex juventino Massimo Mauro si è soffermato sulle odierne elezioni della FIGC dando il suo endorsement a Giovanni Malagò: "Malagò ha le competenze necessarie per ricostruire, ma c'è un problema. Io per esempio adoro Marco Palestra, ma non può costare 50 milioni. Se un imprenditore che fa calcio dice che questo prezzo è folle, non sbaglia. Questo è uno dei grandi problemi del nostro calcio. La conseguenza è andare a prendersi un'alternativa più economica all'estero".

Sul Como in Champions

"Mi auguro che il Como diventi una grande società, ma non ha la tradizione della Juve. Giocare con la maglia bianconera addosso è un'altra cosa... I proprietari dei grandi club, penso al Milan, devono rispettare la storia e rispettare la storia. La Juve gli investimenti li ha fatti, il problema è che non sono arrivati i risultati. È troppo facile giocare col Como senza responsabilità, anche se sicuramente il progetto tattico di Cesc Fabregas è stato fenomenale".