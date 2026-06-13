Arriva un incitamento speciale per Hakan Calhanoglu, capitano della Nazionale turca, alla vigilia del debutto al Mondiale che metterà la squadra di Vincenzo Montella contro l'Australia. Il mittente del messaggio è la moglie, Sinem Gündoğdu, che su Instagram ha scritto queste parole per il centrocampista dell'Inter: "So che domani darai il massimo in campo. Perché sei arrivato fin qui grazie a grandi sogni, innumerevoli sforzi, pazienza e tenacia - le sue parole -. Stai iniziando a raccogliere i frutti dei sacrifici che nessuno ha visto, dei giorni in cui non hai mai mollato. Questo è solo l'inizio; spero che domani tutto vada come desideri e che questo splendido percorso continui ancora meglio di quanto tu possa immaginare. Siamo orgogliosi di te e ti vogliamo un bene immenso".