Il colpo Curtis Jones andrà finanziato con una cessione e l'addio in questione è quello di Davide Frattesi. Avanti per Jones, sintetizza quindi La Gazzetta dello Sport, ma senza fretta, anche perché al prossimo rilancio i nerazzurri vorrebbero presentarsi con un'offerta più convincente possibile. La rosea smentisce le indiscrezioni secondo cui, da via della Liberazione, sia partita già un'offerta migliorativa rispetto ai 20 milioni di euro proposti durante l'incontro tra Ausilio e Hughes a Montecarlo di qualche settimana fa. Né i Reds sono scesi dalla richiesta di 35 milioni di sterline (40 milioni in euro).

Jones-Inter, si aspetta la cessione di Frattesi

"Il rilancio formale arriverà quando in Viale della Liberazione avranno definito l'uscita di Frattesi e con questo si punterà a eliminare quel presunto fastidio rosso - si legge sul quotidiano -. Un affare a cottura lenta per un giocatore che per il momento comunque non ha ricevuto altre attenzioni né ha scatenato un'asta come probabilmente il Liverpool si augurava. Jones è considerato dall'Inter il profilo perfetto per il centrocampo. Giovane (classe 2001) ma non proprio un ragazzino, europeo e con esperienza in Champions League. Con Arne Slot in panchina non ha visto il campo quanto avrebbe voluto e ad ora è difficile ipotizzare che possa diventare centrale nella mediana di Andoni Iraola. Anche perché se lo spagnolo dovesse portare con sé Alex Scott dal Bournemouth ridimensionerebbe di nuovo proprio Jones che a 25 anni non ha voglia di fare la comparsa. Nemmeno a casa sua".

Se a Liverpool aspettano i nerazzurri, l'Inter aspetta invece la prossima mossa del Nottingham Forest per Frattesi. La chiave di volta del mercato degli inglesi è Elliot Anderson, che potrebbe andare al Manchester City per 130 milioni di sterline. Con un incasso del genere sarebbe più facile per il Forest arrivare ai 30 milioni richiesti dall'Inter.