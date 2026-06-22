Giovanni Malagò è il nuovo presidente della FIGC. L'esito delle elezioni avvenute quest'oggi al Cavalieri Waldorf Astoria Hotel di Roma non danno spazio a dubbi: il candidato della Lega Serie A ha ottenuto 343.084 preferenze, pari al 68,58%, staccando nettamente il concorrente Giancarlo Abete fermatosi a 145.936 voti. Poco più di 11mila le schede bianche. Malagò, quindi, prende ufficialmente le redini di Via Allegri da Gabriele Gravina

Subito dopo la proclamazione, Malagò ha parlato brevemente ai presenti: "È molto profondo ed emozionante per il senso di responsabilità. Da solo non potrò fare nulla, insieme potremo fare tutto. Grazie a tutti". 

Sezione: News / Data: Lun 22 giugno 2026 alle 15:18
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.