Stefan de Vrij si appresta a salutare l'Inter e l'Italia dopo 12 anni. Secondo quanto riportato da Tutto Mercato Web, il difensore neerlandese è atteso ad Atene nella giornata di oggi per svolgere le visite mediche col Panathinaikos. In scadenza di contratto con l'Inter, il classe 1994 si trasferirà a parametro zero al club ateniese, fortemente voluto dal tecnico Roland Nystrup in cerca di elementi di esperienza per la sua squadra.
Ciao Inter dopo 213 partite
In questa stagione con l'Inter, la sua ultima in nerazzurro, De Vrij ha giocato 1166 minuti suddivisi in 17 apparizioni tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana. Più in generale, De Vrij, arrivato all'Inter nel 2018 dalla Lazio, ha giocato 213 partite con 12 reti all'attivo con la maglia nerazzurra.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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