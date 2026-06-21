Ronald Koeman, ct dell'Olanda, è apparso molto soddisfatto dopo la rotonda vittoria degli orange contro la Svezia. Ma non è stata molto positiva la prova di Malen. Secondo il CT, la decisione è stata dettata soprattutto da esigenze tattiche. Koeman ha evidenziato come gli esterni offensivi non stessero interpretando correttamente la fase di pressing.

Ieri sera è stata ottima la prova dell'esterno dell'Inter, che con molta probabilità ha quasi concluso la sua esperienza in nerazzurro, si è reso protagonista di una super-prestazione, caratterizzata da due assist, ma non solo. 8 i contributi difensivi, 4 le respinte, ben 3 recuperi difensivi e due passaggi chiave. E anche il 100% di tackle vinti.