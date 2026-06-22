Picchetto di un gruppo di tifosi organizzati, non riconducibili a una squadra in particolare ma componenti di un'ambasciata del mondo ultras, davanti al Rome Cavalieri Waldorf Astoria, dove questa mattina si sta tenendo l’assemblea elettiva della FIGC. Il gruppo di ultras ha esposto uno striscione fuori dall’albergo, con scritto “Per un calcio giusto e popolare”, per poi lanciare un coro: "Il calcio siamo noi". Lo riporta Tutto Mercato Web.