Un'impresa degna di un titolo romanzesco accattivante. L'Inter Women si qualifica alla League Phase della Champions League per la prima volta nella sua storia dopo un finale incredibile. Le nerazzurre, dopo il ko dell'andata (2-0 per il Wolfsburg, ndr) ribaltano le tedesche vincendo ai rigori, dopo aver segnato all'ultimo minuto dei supplementari la rete che ha pareggiato i conti. Andiamo con ordine: Inter in vantaggio grazie alla rete di Bartoli al minuto 39. Il raddoppio porta la firma di Polli (84'). Si va ai supplementari e una rete di Arasniewicz rischia di gelare le nerazzurre, che al 121esimo trovano il 3-1 con Milinkovic.

Si va ai rigori: segnano Magull, Bugeja, Schough, Milinkovic e Andres. Per le tedesche sbaglia Alber il quinto penalty. Così l'Inter si qualifica alla league phase della Champions.

Sezione: Inter Femminile / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 21:26
Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
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Niccolò Anfosso
Giornalista pubblicista nato nel 2000. Laureato con il massimo dei voti in Scienze della comunicazione. Cresciuto a pane, sport e libri. Alla continua ricerca della perfezione