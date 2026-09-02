A pochi giorni dal confronto tra Juventus e Milan, la Gazzetta dello Sport ha raggiunto l'ex attaccante rossonero Alexandre Pato, che ha parlato non solo della sfida ma anche svelato i suoi desideri per ls sua vecchia squadra: "È una sfida tra due club storici che mi piacciono tanto. Entrambi quest’anno possono lottare per lo Scudetto, ma io spero che a vincerlo sia il Milan. Farò sempre il tifo per i rossoneri. Domenica e nella corsa per il tricolore. Sono innamorato del Milan come tutti i tifosi. Lo scorso anno sono stato in tournée con loro e avrei dovuto andare in ritiro con loro anche questa estate, ma non ho potuto perché era la prima volta che mio figlio andava a scuola: non potevo mancare. Quando il Milan gioca, mi metto davanti alla tv e se vince sono felice".
L’Inter resta la favorita per lo scudetto?
"Per me l’Inter e il Milan sono sempre tra le favorite. Nella corsa Scudetto starei attento anche al Napoli perché ha una bella squadra. L’Inter in questi anni ha festeggiato tanto e ho commentato per SBT (una tv brasiliana, ndr) due finali di Champions nelle quali è stata protagonista. Ora basta Inter! (ride, ndr) Prima possibile spero che ad arrivare in finale di Champions sia il Milan".
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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