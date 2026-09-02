A pochi istanti dall'inizio dell'edizione 2026 del Gran Galà del Calcio presso il Teatro Alla Scala di Milano, l'ex allenatore Fabio Capello ha commentato in zona mista la buona partenza di Inter e Roma e la posizione delle altre possibili contendenti al titolo. Di seguito sono riportate le sue dichiarazioni riprese in diretta dal nostro inviato Simone Togna.

Capello premia nerazzurri e giallorossi

"Ci sono due squadre in grande forma, ovvero Inter e Roma. Le altre stanno lavorando e qualcuna di queste è più avanti mentre altre sono più indietro. Sarà molto interessante e penso che fino alla fine ci sarà da divertirsi".