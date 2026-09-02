Il Teatro alla Scala oggi ha aperto le sue porte al meglio del calcio italiano, in occasione del 'Gran Galà AIC'. E a questo evento non poteva mancare Federico Dimarco, MVP della Serie A 2025-26: "La scorsa stagione è partita dalla finale di Champions persa contro il PSG - ha detto a Sky Sport -. Il lavoro è partito da subito, tutti insieme abbiamo remato in un'unica direzione per fare meglio. Penso che abbiamo fatto un double incredibile, che nessuno si aspettava. A livello personale è stata una stagione incredibile, tra gol e record di assist".

Si è parlato di un interessamento del Barcellona e di rinnovo con l'Inter: cosa ci dici?
"Innanzitutto, fa piacere essere accostati a questi grandi club. Ma sapete la mia storia all'Inter, ci sono cresciuto. Per quanto riguarda il rinnovo, al momento non ne abbiamo ancora parlato. Speravo che succedesse, visto come è finita la scorsa stagione, ci sarà modo di parlarne prossimamente".

Ora Inte-Napoli.
"Il Napoli è forte, è arrivato secondo l'anno scorso. Non lo battiamo da diverse partite, dovremo portare a casa tre punti fondamentali" 

L'addio di Ausilio.
"Onestamente non me l'aspettavo, l'ho letto sui giornali dopo l'allenamento. E' una persona a cui sono legato, a cui voglio bene. Ci tengo a dargli un abbraccio e a fargli un grosso in bocca al lupo per il futuro". 

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 20:54
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.