È un 7,5 il voto che il quotidiano La Repubblica dà all'Inter al termine del calciomercato estivo. Con la seguente motivazione: "Una sessione estiva mirata a migliorare la competitività in Champions: non a caso, i principali rinforzi a disposizione di Cristian Chivu sono arrivati dalla Premier League, dove si gioca a ritmi elettrici. Curtis Jones dal Liverpool, John Stones dal City e Djed Spence dal Tottenham sono stati i tre colpi principali. Ivan Provedel, arrivato dalla Lazio, è più di un semplice vice Josep Martinez, mentre è tornato anche Aleksandar Stankovic. Il rinnovo fino al 2032 di Pio Esposito rappresenta invece un investimento importante per il futuro.

C'è però un contraltare: "Le partenze sono state però molto pesanti: Denzel Dumfries è passato al Real, Davide Frattesi alla Lazio, mentre Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Stefan de Vrij hanno chiuso il proprio ciclo in nerazzurro. Sostituire contemporaneamente così tante certezze non è semplice, ma la squadra campione d’Italia resta quella da battere e il mercato l’ha resa ancora più completa".