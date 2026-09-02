Dopo la vittoria in casa del Cagliari l'Inter si prepara ad affrontare il Napoli nella 3ª giornata di Serie A. I nerazzurri giocheranno sabato 5 settembre alle 18:00 a San Siro.
Alla vigilia della sfida di campionato l'allenatore nerazzurro Cristian Chivu risponderà alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa in programma all'Inter Training Center di Appiano Gentile.
L'appuntamento è per venerdì 4 settembre alle ore 14:30. Diretta video sui canali social del club e testuale anche su FcInterNews.it.
Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 16:54
Autore: Redazione FcInterNews.it / Twitter: @Fcinternewsit
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