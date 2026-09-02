A salutare Piero Ausilio c'è anche Steven Zhang. L'ex presidente dell'Inter ha voluto rendere un tributo allo storico dirigente sportivo appena separatosi dal club interista dopo 28 anni di onorato servizio, attraverso una storia comparsa sul proprio profilo Instagram. L'imprenditore cinese ha così omaggiato l'ormai ex direttore sportivo interista definendolo "The Best of the best" (in italiano, "il meglio del meglio"). 

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 19:04
Autore: Carlo Gamba
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