Con il fischio d’inizio della nuova stagione di Serie A, Betsson, main sponsor dell'Inter, lancia una novità dedicata a tutti gli appassionati e tifosi nerazzurri. In occasione della settimana che culminerà nel grande appuntamento calcistico Inter-Napoli, in vista del quale sarà match sponsor, la piattaforma di intrattenimento sportivo aggiorna e potenzia la sua rinomata offerta di benvenuto.

Dopo il grande successo delle ultime due stagioni, in cui la vittoria dell’Inter è stata sempre garantita a quota 2.00, Betsson ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella per la nuova annata sportiva, portando la quota della vittoria nerazzurra a ben 3.00. Un aggiornamento che rende l’offerta ancora più ricca e competitiva per tutti i nuovi iscritti. La nuova Welcome Offer “Inter Garantita a quota 3.00“ è già attiva ed è disponibile a partire dal 31 agosto per tutti i giocatori che completano la registrazione sulla piattaforma ed effettuano almeno un deposito.

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 15:14 / Fonte: Agimeg
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.