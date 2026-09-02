Con il fischio d’inizio della nuova stagione di Serie A, Betsson, main sponsor dell'Inter, lancia una novità dedicata a tutti gli appassionati e tifosi nerazzurri. In occasione della settimana che culminerà nel grande appuntamento calcistico Inter-Napoli, in vista del quale sarà match sponsor, la piattaforma di intrattenimento sportivo aggiorna e potenzia la sua rinomata offerta di benvenuto.
Dopo il grande successo delle ultime due stagioni, in cui la vittoria dell’Inter è stata sempre garantita a quota 2.00, Betsson ha deciso di alzare ulteriormente l’asticella per la nuova annata sportiva, portando la quota della vittoria nerazzurra a ben 3.00. Un aggiornamento che rende l’offerta ancora più ricca e competitiva per tutti i nuovi iscritti. La nuova Welcome Offer “Inter Garantita a quota 3.00“ è già attiva ed è disponibile a partire dal 31 agosto per tutti i giocatori che completano la registrazione sulla piattaforma ed effettuano almeno un deposito.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
Altre notizie - News
Altre notizie
- 15:28 Inter-Napoli, c'è l'arbitro del big match: designato Simone Sozza
- 15:14 Betsson rinnova la welcome offer dedicata all’Inter
- 15:01 Ausilio, la Premier League nel futuro? Al Tottenham c'è De Zerbi...
- 14:48 Sky - Soluzione interna per il post-Ausilio: l'Inter pensa a Baccin
- 14:40 Francia contro l'Italia, il 18 le convocazioni di Zinedine Zidane
- 14:26 Ausilio-Inter ai titoli di coda: probabile la risoluzione anticipata del contratto
- 14:15 Cagliari-Inter, Barella profeta in Patria. Calhanoglu a distanza
- 14:00 videoCALCIOMERCATO INTER: nessun COLPO SUPER, tanti OSTACOLI e INNESTI INTELLIGENTI
- 13:50 Mercato chiuso, il resoconto delle operazioni per il vivaio dell'Inter
- 13:36 La griglia di Caressa: "Inter favorita. Per la UCL dico Juve, Milan e Roma"
- 13:22 SM - Ausilio-Inter, il problema è la durata del contratto
- 13:15 Ausilio-Inter, strappo consumato: giudicata offensiva la proposta di rinnovo
- 13:11 fcinEcco l'offerta (rifiutata) per il rinnovo di Ausilio
- 12:57 Wolfsburg Frauen, Lerch: "L'Inter vorrà segnare subito, servirà attenzione"
- 12:52 Sky - Ausilio e l'Inter verso l'addio. Il DS onorerebbe comunque il contratto
- 12:42 Burgio: "Chiudere San Siro fa sorgere dubbi. Io lo avrei recuperato"
- 12:28 Ciclone Malen: per i bookies scalzerà Lautaro dal trono di re dei bomber
- 12:13 Quote Champions League, PSG davanti a tutte. Inter offerta a 20
- 12:00 videoAUSILIO-INTER, CLAMOROSO addio dopo 28 ANNI: cosa è SUCCESSO. IL FUTURO DS...
- 11:57 Tote: "Real Madrid irriconoscibile, non ha gente valida per l'Europa"
- 11:43 Desideri: "La Roma può essere l'anti-Inter? Credo che..."
- 11:28 Argentina, caccia all'erede della 10 di Messi: anche Lautaro in lizza
- 11:14 La Nazione - Brozovic, due opzioni: soldi arabi o Fiorentina
- 11:00 Ausilio-Inter al capolinea? Contratto in scadenza e niente rinnovo, gli scenari
- 10:57 Mercato Inter, impatto positivo sui conti. I risparmi superano i 65 mln
- 10:44 Esposito, primo rinnovo di 6 anni. Cosa cambia nel bilancio dell'Inter
- 10:30 Il Mattino - Allegri pensa a qualche cambio contro l'Inter
- 10:15 fcinLuis Henrique e Pavard: situazioni diverse, esiti comuni
- 10:04 C'è Inter-Wolfsburg, Sassarini: "Alle ragazze ho chiesto di avere coraggio"
- 09:50 Juve, altra tegola per Spalletti: si opera Thuram. Il rientro solo nel 2027
- 09:40 Repubblica - Inter, mercato da 7,5. Provedel? Più di un semplice vice
- 09:30 McTominay: "Inter più forte del Napoli? Una cosa così non la direi mai"
- 09:20 Oggi alla Scala il Galà del Calcio AIC: tanta Inter in corsa per un premio
- 09:10 Napoli, McTominay si opera: stop lungo. De Bruyne e Vergara con l'Inter
- 09:00 TS - Spence, c'è ancora da aspettare: possibile prima all'Olimpico
- 08:50 CdS - Dopo Esposito, l'Inter ha ora in agenda altri due prolungamenti
- 08:40 GdS - Le chiavi di Inter-Napoli: Chivu arricchito dal mercato, Allegri...
- 08:30 Pato: "Ho commentato l'Inter nelle due finali Champions. Ora però basta"
- 08:20 CdS - Inter la regina del mercato: voto 8. Stroncato il Napoli
- 08:10 GdS - Akanji non al 100%, Chivu studia una variante per il Napoli
- 08:00 GdS - Pio Esposito e il rinnovo extra-large: per lui Inter unica opzione
- 00:00 L'educazione di Pio
- 23:45 Ranocchia: "Lotta scudetto? Solo l'Inter può andare contro se stessa"
- 23:29 Borja Valero: "La dirigenza dell'Inter lavora bene da anni, anche con poche risorse"
- 23:15 Coppa Italia, il Monza batte il Torino e vola agli ottavi. Esordio per Maye
- 23:00 Diouf sposa in maniera "ufficiale" il proprio soprannome
- 22:45 Totti: "Scudetto, spero che la Roma possa correre con l'Inter e le altre"
- 22:30 UFFICIALE - Bonfanti si trasferisce in prestito alla Carrarese
- 22:17 Jovetic: "Scudetto, l'Inter è la più forte. Champions? Le italiane possono fare bene"
- 22:02 UFFICIALE - Gnonto torna in Italia: l'ex Inter giocherà alla Fiorentina
- 21:48 Sky - Mauro Icardi ha deciso: no all'offerta della Lazio
- 21:33 Classifica spettatori, il Milan sorpassa di poco l'Inter: i numeri
- 21:18 Champions su Prime Video: due gare dell'Inter in esclusiva, ecco quali
- 21:05 UFFICIALE - Juve, ingaggio last minute: Woltemade in prestito dal Newcastle
- 20:50 Il bilancio di Bergomi dopo il mercato: "Inter e Roma le squadre che mi piacciono di più"
- 20:35 Kamate: "Inter, è stato un onore immenso. Dire grazie non è abbastanza"
- 20:20 Parma-Cremonese 0-2, colpo a sorpresa dei lombardi in Coppa Italia
- 20:05 Dagli episodi di Black Mirror alla Brentry: Inter, mercato completato
- 19:50 UFFICIALE - Como, colpo Kean: "Ottimo progetto, Fabregas ha grandi idee"
- 19:35 UFFICIALE - Kamate all'Atletico a titolo definitivo. L'Inter mantiene la recompra
- 19:21 Inter de Limeira, approvata la vendita dell'80%: tra gli investitori Ronaldo e Roberto Carlos
- 19:07 Sky - La Fiorentina ha fatto un pensierino su Brozovic: la situazione
- 18:53 Domani il ritorno di Inter Women-Wolfsburg: ecco dove vedere la partita
- 18:37 Sky - Esposito-Inter, ecco la firma sul rinnovo: scadenza fissata al 2032
- 18:24 Verso Inter-Napoli: gli azzurri in campo a Castel Volturno
- 18:09 videoInter, Esposito è uscito dalla sede dopo il rinnovo di contratto
- 17:49 Braglia: "A Cagliari l'Inter troppo approssimativa. E la Roma è la rivale"
- 17:35 Alessandro Fontanarosa cambia ancora squadra e va in Belgio
- 17:21 THE END, CALCIOMERCATO CHIUSO! INTER 26/27 al COMPLETO: il mio voto al duo MAROTTA-AUSILIO
- 17:07 fcinMancuso, sondaggio importante dall'estero. Risposta secca dell'Inter