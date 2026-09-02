L'addio di Lionel Messi alla Nazionale argentina, ufficializzato due giorni fa, ha lasciato ben più di un semplice vuoto in rosa. Ha sollevato interrogativi anche sul futuro di una delle maglie più iconiche nella storia dell'Albiceleste: la numero 10, portata dall'attaccante dell'Inter Miami per diversi anni. E in patria già si infiamma il dibattito in merito, coi primi indiziati per raccogliere la pesante eredità: tra questi, c'è anche Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, che ha indosso la diez nerazzurra sin dal suo approdo in Italia nel 2018. Il Toro, così come Julian Alvarez, vanta un curriculum di tutto rispetto all'interno della Seleccion ma rispetto al giocatore dell'Atletico Madrid ha dalla sua un fattore: l'Arana vive quasi una simbiosi col numero nove.

In lizza c'è anche Nico Paz, il fantasista del Como, che si presenta come uno dei candidati più adatti per il suo stile di gioco. Anche Thiago Almada soddisfa diversi requisiti per mantenere la maglia numero 10; punto fermo del CT Lionel Scaloni, il giocatore dell'Atletico Madrid copre diverse posizioni in campo e in diverse occasioni ha ricoperto posizioni simili a quelle utilizzate da Messi.