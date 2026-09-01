Stando a quanto riporta Sky Sport, il nuovo contratto siglato da Francesco Pio Esposito con l'Inter scadrà nel 2032, e non nel 2031 come era trapelato nelle scorse settimane sui media. La firma sul rinnovo è stata messa oggi dall'attaccante classe 2005 che, entrando nella sede del club nerazzurro, aveva detto di essere 'felicissimo' per questo 'traguardo molto importante'.

L'Inter, visto il cambiamento di status del suo giovane bomber, ha deciso anche di adeguare economicamente l'ingaggio ritoccandolo a circa quota 3 milioni di euro a stagione, bonus compresi. 

Sezione: In Primo Piano / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 18:37
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.