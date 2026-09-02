Un palcoscenico che forse più prestigioso non si può farà da cornice al Gran Galà del Calcio AIC 2026, la grande notte dei protagonisti del calcio italiano che avrà luogo nello storico teatro milanese a partire dalle ore 19. Nel corso dell'evento saranno assegnati i principali riconoscimenti del calcio italiano relativi alla stagione 2025-2026, votati direttamente dai calciatori, con l’eccezione del premio 'Vota il Gol', riservato ai tifosi. Una super formazione ideale dalla quale uscirà il Migliore Assoluto della stagione. Premi speciali anche per l’Allenatore dell’Anno, l’Arbitro dell’Anno, la Società dell’Anno, il Miglior Giovane della Serie B e il Miglior Giovane della Serie A.
Come ricorda il Corriere dello Sport, l’edizione 2026 renderà inoltre omaggio ai vent’anni dalla storica vittoria dell’Italia ai Mondiali di Germania del 2006, con una celebrazione speciale dedicata ai protagonisti di una delle pagine più memorabili dello sport italiano. In lizza, ovviamente, diversi giocatori dell'Inter scudettata nei rispettivi ruoli. Oltre a capitan Lautaro Martinez, tra i candidati ci sono anche Akanji, Bastoni, Dimarco, l'ex Dumfries, Çalhanoglu, Zielinski e Thuram. Cristian Chivu contenderà invece il premio di 'allenatore dell'anno' a Cesc Fabregas e Gian Piero Gasperini.
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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