"Il tifoso del Napoli non ha visto un mercato scoppiettante come le altre, ma siamo consapevoli che abbiamo fatto un lavoro sostanzioso negli anni passati. Abbiamo rispettato i parametri e le idee, la squadra è valida per perseguire i nostri obiettivi. Siamo fiduciosi che il tempo di ripagherà. E serverà pazienza perché abbiamo fatto un cambio in panchina". Così Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, parlando a Sky Sport a margine del 'Gran Galà del calcio 2026". 

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 20:30
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.