"Il tifoso del Napoli non ha visto un mercato scoppiettante come le altre, ma siamo consapevoli che abbiamo fatto un lavoro sostanzioso negli anni passati. Abbiamo rispettato i parametri e le idee, la squadra è valida per perseguire i nostri obiettivi. Siamo fiduciosi che il tempo di ripagherà. E serverà pazienza perché abbiamo fatto un cambio in panchina". Così Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, parlando a Sky Sport a margine del 'Gran Galà del calcio 2026".