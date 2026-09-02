Provedel, Stones, Stankovic, Spence e Jones: queste le facce nuove arrivate ad Appiano Gentile in questa finestra di mercato estiva. Una sessione torrida, e non solo per l'aspetto climatico.

I campioni d'Italia hanno dovuto fronteggiare diverse difficoltà e qualche sorpresa negativa, ma alla fine la rosa di Chivu è stata migliorata come ci si era prefigurati di fare.

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 14:00
Autore: Alessandro Cavasinni / Twitter: @Alex_Cavasinni
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