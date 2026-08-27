Dopo due gare disputate in trasferta, a Noceto e a Wolfsburg, l'Inter Women potrà contare sul sostegno del pubblico di casa per i prossimi 180 minuti stagionali. Il 30 agosto, le ragazze di David Sassarini ospiteranno il Napoli Women all'Arena Civica di Milano, in occasione della seconda giornata di Serie A Women's Cup, una gara che potrebbe risultare decisiva in ottica qualificazione alle semifinali in virtù della vittoria strappata contro il Parma. Il fischio d'inizio è fissato per le 18. 

Mercoledì 2 settembre, alle 18.30, invece, le nerazzurre scenderanno in campo allo Stadio "Ernesto Breda" di Sesto San Giovanni per affrontare il Wolfsburg nel match di ritorno del terzo turno eliminatorio della Women's Champions League. Si riparte dal 2-0 delle tedesche dell'andata. 

Sezione: Inter Femminile / Data: Gio 27 agosto 2026 alle 18:24 / Fonte: inter.it
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
vedi letture
Mattia Zangari
autore
Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.