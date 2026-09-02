Dopo 28 anni il matrimonio tra Ausilio e l'Inter sembra essere arrivato ai titoli di coda. Il contratto in scadenza non sarà rinnovato e le parti si separeranno. Cosa perde l'Inter con Ausilio e quali sono le incognite per il futuro. Un altro test da superare per Oaktree. 

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Sezione: In Primo Piano / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 12:00
Raffaele Caruso / Twitter: @raffaelecaru
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Raffaele Caruso
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Raffaele Caruso
Giornalista pubblicista e social media. L'Inter è la mia passione, ma anche il mio lavoro. Scrivo e mi occupo dei social, dal lunedì al venerdì su YouTube e nel Salotto di FcInterNews.