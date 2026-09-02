Le ragazze dell'Inter Women cercano l'impresa contro le tedesche del Wolfsburg in occasione della sfida di ritorno del terzo turno preliminare di Women Champions League. La compagine teutonica guida il punteggio aggregato per 2-0, motivo per cui le ragazze di Sassarini dovranno necessariamente recuperare i due gol di scarto subiti all'andata per puntare a raggiungere la fase campionato. Di seguito sono riportate le formazioni ufficiali:

Inter (4-4-2): Runarsdottir; Van Diemen, Ivana Andres, Milinkovic, Bartoli; Glionna, Vilhjamlsdottir, Santi, Le Bihan; Polli, Raphino. A disposizione: Forcinella, Robbioni, Bugeja, Magull, Sheila Garcia,Tomasevic, Payne, Detruyer, Tomaselli, Schough, Giudici. Allenatore David Sassarini. 

Wolfsburg (4-3-3): Johannes; Bjelde, Carleer, Kuver, Linder; Vallotto, Minge, Pedemors; Huth, Prasnikar, Zicai. A disposizione: Tifekovic, Schonwetter, Kleinherne, Arasniewicz, Piljic, Alber, Bussy, Landenberger, Bogaert, Wedemeyer, Kerim-Lindland. Allenatore Stephan Lerch. 

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 18:06
Autore: Carlo Gamba
vedi letture