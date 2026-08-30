Seconda giornata di Women's Cup per l'Inter Women di David Sassarini. A cavallo delle due sfide con il Wolfsburg nei preliminari di Champions, le nerazzurre ospitano il Napoli Women. Calcio d'inizio alle 18.00 all'Arena Civica di Milano, con l'Inter Women che vorrà bissare il successo di Parma. Dall'altra parte le partenopee, che alla prima giornata hanno perso con la Lazio e hanno bisogno di vincere per restare in scia. Ecco le scelte dei due allenatori.

INTER (4-4-2):1 Runarsdottir; 33 Bartoli, 4 Van Diemen, 24 Milinkovic, 14 Robustellini; 17 Payne, 16 Tomasevic, 6 Santi, 8 Vilhjalmsdottir, 20 Detruyer; 26 Raphino, 7 Bugeja.

A disposizione: 12 Forcinella, 99 Belli, 5 Andrés, 9 Polli, 11 Le Bihan, 15 Garcia, 16 Tomasevic, 18 Glionna, 22 Schough, 29 Giudici, 36 Cambiaghi, 44 Consolini.

Allenatore: David Sassarini

NAPOLI (4-2-3-1): 22 Manner; 6 Pettenuzzo, 5 Veletanlic, 4 Pleidrup, 67 Giordano; 23 Bellucci, 90 Langella; 17 Carcassi, 10 Banusic, 8 Kozak; 11 Dompig.

A disposizione: 43 Beretta, 47 Gaglione, 7 Carstensen, 14 Faurskov, 18 Poje, 19 Romanelli, 31 Massombo, 32 Alvarez, 77 Sulola.

Allenatore: Alessandro Spugna

Arbitro: Mansour Faye (sez. Brescia)

Assistenti: Macchia - Cattaneo IV Ufficiale: Zaccheria