Nel corso della serata del Gran Galà del Calcio, l'Inter è stata premiata come migliore società della scorsa stagione. Sul palco è salito il presidente Beppe Marotta, che ha parlato così: "Orgoglioso ed emozionato per rappresentare una società blasonata. Questo è un palcoscenico consono alla storia, dobbiamo confermare i successi che fanno bene alla salute. Ausilio? Ha contribuito ai nostri successi, è un collega, un amico e un collaboratore. Si è deciso con stima reciproca che le strade si dividessero per un cambio di vita. Da parte nostra un grandissimo ringraziamento per quanto fatto. Baccin è un suo allievo, motivo di orgoglio il passaggio di testimone da direttore sportivo. Spero tanto che le società possano far crescere non solo i giocatori, ma anche i dirigenti".

Ora c'è la Champions...

"E' un sogno. Ogni tanto i sogni si realizzano, speriamo che sia l'annata giusta. Noi abbiamo l'obbligo di impegnarci e il diritto di sognare, che ci teniamo".