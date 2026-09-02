Una storia lunga 28 anni potrebbe essere vicina ai titoli di coda. Appare infatti in bilico il proseguimento dell'avventura all'Inter del direttore sportivo Piero Ausilio. Secondo quanto rivelato da Nicolò Schira, infatti, il dirigente, inserito nei quadri interisti dal 1998 con vari incarichi tra settore giovanile e prima squadra, non proseguirà la sua avventura a Milano a causa della scadenza del contratto ormai prossima.

Il rinnovo in realtà gli è stato annunciato dopo la vittoria dello Scudetto e proposto a luglio, ma a cifre talmente basse che non poteva che essere rifiutato. Di un addio finora non si è parlato perché comunque Ausilio stava lavorando sul mercato estivo dell'Inter; adesso, però, il DS potrebbe anche cominciare a guardarsi intorno. Improbabile una sua permanenza in Italia in quanto troppo forte il suo legame con l'Inter, ma ha fatto abbastanza bene da poter ricevere proposte dall'estero, verosimilmente dalla Premier League. Probabile che la soluzione della questione arrivi prima della fine della stagione, magari già alla prossima sosta per le Nazionali oppure prima della fine del 2026.