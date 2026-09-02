Numeri da urlo per Donyell Malen: l'attaccante della Roma ha ricominciato persino meglio di come aveva terminato la scorsa stagione. Tripletta alla Fiorentina, doppietta al Lecce, cinque gol nelle prime due giornate, numeri da capogiro, come Gabriel Omar Batistuta nella stagione 1997/98 con la maglia della Fiorentina. Per i bookmaker non ci sono dubbi: sarà lui il prossimo capocannoniere. Il neeralndese domina su Betpassion: a 1,97 il titolo di capocannoniere staccando nettamente il detentore del trono Lautaro Martinez, ancora all'asciutto dopo 180' e proposto a 7,50. Terzo gradino del podio per Gonçalo Ramos (9,00), l'acquisto più caro del calciomercato estivo in Serie A e a segno nella prima a San Siro contro il Venezia.