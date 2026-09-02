Numeri da urlo per Donyell Malen: l'attaccante della Roma  ha ricominciato persino meglio di come aveva terminato la scorsa stagione. Tripletta alla Fiorentina, doppietta al Lecce, cinque gol nelle prime due giornate, numeri da capogiro, come Gabriel Omar Batistuta nella stagione 1997/98 con la maglia della Fiorentina. Per i bookmaker non ci sono dubbi: sarà lui il prossimo capocannoniere. Il neeralndese domina su Betpassion: a 1,97 il titolo di capocannoniere staccando nettamente il detentore del trono Lautaro Martinez, ancora all'asciutto dopo 180' e proposto a 7,50. Terzo gradino del podio per Gonçalo Ramos (9,00), l'acquisto più caro del calciomercato estivo in Serie A e a segno nella prima a San Siro contro il Venezia.

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 12:28 / Fonte: Agipronews
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.