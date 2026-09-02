Ultime tappe del viaggio in nerazzurro per Piero Ausilio, che saluterà l'Inter domani, 3 settembre. Nelle prossime ore, tra la serata di oggi e la giornata di domani, Ausilio e l'Inter risolveranno anticipatamente il contratto in scadenza nel 2027.

I retroscena dell'addio di Ausilio

Secondo quanto riporta Sky Sport, domani il direttore sportivo sarà alla Pinetina per congedarsi dal gruppo, dallo staff e dai collaboratori del club. Poi sabato l'ultimo impegno a San Siro, in tribuna durante Inter-Napoli.

Sky parla poi dei retroscena dietro l'addio d'Ausilio. Il club voleva allineare la durata del contratto del DS con quella di Chivu, condizione che Ausilio non avrebbe mai accettato pur mantenendo la volontà di andare a scadenza a giugno 2027 con l'Inter. Ora però si è deciso di non proseguire nelle trattative e di chiudere quindi il rapporto. Per sostituirlo resta in pole Baccin.