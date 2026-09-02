"See you soon Napoli. I wont take long". Ovvero: «Ci vediamo presto Napoli. Non ci metterò molto". Scott McTominay saluta e rassicura i tifosi e i compagni partenopei: dovrà fermarsi per un po’, giusto il tempo di correggere una lieve aritmia benigna che costringerà il principale fautore dello Scudetto di due stagioni fa a fermarsi per almeno 40 giorni, saltando quindi diverse gare a partire da quella di sabato contro l'Inter. L’aritmia benigna o asintomatica, ricorda il Corriere dello Sport, è un’anomalia ritmica del battito cardiaco riscontrata non di rado in persone con un cuore sano, spesso in forma di extrasistole e non avvertita, che non comporta rischi per la salute.

C'è da dire che fino a ieri mattina McTominay non aveva idea che l’intervento sarebbe stato programmato così in fretta e anzi era interamente proiettato alle partite con l’Inter e l’Arsenal. Oltre che impegnato nella sfida contro le vesciche a un piede che lo stanno tormentando sin dai ritiri. In vista della gara di sabato, Massimiliano Allegri valuta due opzioni: Antonio Vergara e Kevin de Bruyne sono in lizza per completare la coppia di mezzali insieme ad André Anguissa. Novità anche sulla fascia sinistra, sia in difesa sia in attacco: dovrebbero tornare nella formazione titolare sia Leonardo Spinazzola sia Alisson Santos. Viaggia verso la prima convocazione Benoit Badiashile.