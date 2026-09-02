Intervistato da Sky Sport, a margine del 'Gran Galà del Calcio', Marco Palestra si è detto convinto della bontà della sua scelta di sposare il progetto del Chelsea, club nel quale si è trasferito nell'ultimo mercato estivo dopo un lungo corteggiamento dell'Inter: "Sin dal primo giorno, staff, mister e compagni, mi hanno fatto sentire benissimo. Mi piace tutto del Chelsea, sono molto felice di questo. Non ci sono mai titolari in squadre così, dipende sempre dal lavoro settimanale. Comunque sono contentissimo della scelta". 

Sezione: News / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 21:40
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
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Mattia Zangari
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Mattia Zangari
Giornalista pubblicista che, da quando ha cominciato a lavorare per FcInterNews.it, è convinto che chi sa solo di Inter non sa niente di Inter. Per anni voce del calcio giovanile, oggi concentrato sulla prima squadra per ragioni di anzianità.