Intervistato da Sky Sport, a margine del 'Gran Galà del Calcio', Marco Palestra si è detto convinto della bontà della sua scelta di sposare il progetto del Chelsea, club nel quale si è trasferito nell'ultimo mercato estivo dopo un lungo corteggiamento dell'Inter: "Sin dal primo giorno, staff, mister e compagni, mi hanno fatto sentire benissimo. Mi piace tutto del Chelsea, sono molto felice di questo. Non ci sono mai titolari in squadre così, dipende sempre dal lavoro settimanale. Comunque sono contentissimo della scelta".