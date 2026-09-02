Cesc Fabregas non ha fatto una piega quando l'inviato di Sky Sport gli ha nominato la parola 'scudetto', ma, al contempo, ha voluto fare anche una precisazione doverosa sulle aspettative mediatiche che sono state costruite attorno al suo Como: "Dobbiamo prendere questi discorsi in maniera naturale - ha spiegato il tecnico dei lariani -. Ora si dice così, ma se non vinciamo le prossime cinque partite parleranno di fallimento, nonostante quello che abbiamo fatto negli ultimi tre anni. Abbiamo un'idea chiarissima, siamo forti sotto questo aspetto. Siamo convinti di quello che vogliamo fare e come vogliamo farlo. Non mi interessa ciò che dice la gente, dobbiamo avere equilibrio. Zitti e vediamo dove possiamo arrivare".