Michela Cambiaghi saluta la Juventus: secondo Tuttomercatoweb è fatta per il suo ritorno all'Inter. La calciatrice, classe 1996, ha già vestito la maglia nerazzurra dal 2023 al 2025, prima di passare proprio alle bianconere. Ora percorrerà la tratta inversa per unirsi nuovamente alla squadra milanese.

Cambiaghi Inter, Juve e ora di nuovo Inter

Sui social la giocatrice ha scritto: "Grazie, Juventus. Un capitolo, seppur breve, che mi ha permesso di crescere e maturare, sia come calciatrice che come persona. Ringrazio tutto lo staff che mi ha accompagnata e aiutata ogni giorno a migliorarmi come atleta. Un grazie speciale alle mie compagne, con le quali ho condiviso bellissimi momenti che porterò sempre con me! In bocca al lupo per il futuro!"

Ora è tutto fatto per il ritorno in nerazzurro. Dal 2023 al 2025 Cambiaghi ha vestito la maglia dell'Inter, segnando 17 gol in 47 presenze in gare ufficiali. Sassarini trova quindi una nuova punta di grande esperienza, protagonista anche in Nazionale. In azzurro Cambiaghi ha giocato infatti 26 partite, andando in gol 5 volte.