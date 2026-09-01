Negli ultimi minuti della sessione di calciomercato appena conclusa, Issiaka Kamate si è trasferito all'Atletico Madrid, a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore dell'Inter. Club, quest'ultimo, al quale il francese ha voluto mandare un messaggio d'addio emozionato dal proprio profilo Instagram: "Dopo questi anni con la maglia dell’Inter, è difficile trovare le parole per raccontare tutto quello che ho vissuto qui. Vittorie, sconfitte, momenti di gioia e momenti più difficili… ma soprattutto, ricordi che porterò con me per sempre. Indossare questa maglia è stato un onore immenso. Scendere in campo davanti a voi, sentire il vostro sostegno e vivere la vostra passione partita dopo partita sono emozioni che resteranno per sempre nel mio cuore. Grazie non è abbastanza, vi auguro il meglio".
Mattia Zangari / Twitter: @mattia_zangari
Altre notizie - Focus
Altre notizie
- 21:18 Champions su Prime Video: due gare dell'Inter in esclusiva, ecco quali
- 21:05 UFFICIALE - Juve, ingaggio last minute: Woltemade in prestito dal Newcastle
- 20:50 Il bilancio di Bergomi dopo il mercato: "Inter e Roma le squadre che mi piacciono di più"
- 20:35 Kamate: "Inter, è stato un onore immenso. Dire grazie non è abbastanza"
- 20:20 Parma-Cremonese 0-2, colpo a sorpresa dei lombardi in Coppa Italia
- 20:05 Dagli episodi di Black Mirror alla Brentry: Inter, mercato completato
- 19:50 UFFICIALE - Como, colpo Kean: "Ottimo progetto, Fabregas ha grandi idee"
- 19:35 UFFICIALE - Kamate all'Atletico a titolo definitivo. L'Inter mantiene la recompra
- 19:21 Inter de Limeira, approvata la vendita dell'80%: tra gli investitori Ronaldo e Roberto Carlos
- 19:07 Sky - La Fiorentina ha fatto un pensierino su Brozovic: la situazione
- 18:53 Domani il ritorno di Inter Women-Wolfsburg: ecco dove vedere la partita
- 18:37 Sky - Esposito-Inter, ecco la firma sul rinnovo: scadenza fissata al 2032
- 18:24 Verso Inter-Napoli: gli azzurri in campo a Castel Volturno
- 18:09 videoInter, Esposito è uscito dalla sede dopo il rinnovo di contratto
- 17:49 Braglia: "A Cagliari l'Inter troppo approssimativa. E la Roma è la rivale"
- 17:35 Alessandro Fontanarosa cambia ancora squadra e va in Belgio
- 17:21 THE END, CALCIOMERCATO CHIUSO! INTER 26/27 al COMPLETO: il mio voto al duo MAROTTA-AUSILIO
- 17:07 fcinMancuso, sondaggio importante dall'estero. Risposta secca dell'Inter
- 16:54 Tronchetti Provera: "Chivu speciale per il taglio umano. Lautaro il giusto capitano"
- 16:39 Inter, contro l'Udinese di lunedì dopo più di un anno: ecco perché
- 16:25 videoEsposito in sede per il rinnovo: "Sono felice, ma non ci accontentiamo"
- 16:11 Venerdì l'Inter U20 a Bologna: ecco l'arbitro della gara
- 15:57 Sky - Kamaté vicinissimo all'Atletico B: l'Inter mantiene il diritto di recompra
- 15:44 Al Hilal chiaro con Simone Inzaghi: vuole vincere il campionato
- 15:31 Inter-Club Brugge, biglietti disponibili da oggi: le fasi di vendita. E per il Liverpool...
- 15:18 Moratti: "Chivu intelligente, sa tenere il gruppo e farsi voler bene"
- 15:04 AZ Picerno-Inter U23, scelta la squadra arbitrale
- 14:50 TMW - Brozovic dice no alla Fiorentina: il retroscena di mercato
- 14:37 UFFICIALE - Lamine Ballo saluta l'Inter e va in prestito all'AlbinoLeffe: "Sono nel posto giusto"
- 14:24 Viviano: "Scudetto, Inter davanti a tutte. Ma se vincesse la Roma..."
- 14:11 Inter, nessun colpo last minute: mercato chiuso, in entrata e uscita
- 13:58 Lo striscione all'Olimpico per Frattesi e il racconto di chi l'ha firmato
- 13:45 Napoli, McTominay si opera: salterà l'Inter e non solo
- 13:31 Trevisani: "Inter più forte, ora ha un portiere e qualcuno sull'esterno. Le riserve lottano per la Champions"
- 13:18 Blitz del Parma: preso Scaglione dal Genoa. C'erano anche Inter e BVB
- 13:04 Corsera - Serie A, partenza mai vista: sei squadre a punteggio pieno
- 12:50 UFFICIALE - Inter U23, per la difesa ecco Lorenzo Tosto: la formula dell'affare
- 12:37 Benzema e quella maglia dell'Inter 'sospetta'. Ecco le sue motivazioni
- 12:25 Trevisani: "A Cagliari il vero Barella, prima 8 mesi indegni. Quando gioca così..."
- 12:12 TS - Pavard, che risalita: da esubero a possibile risorsa per Chivu
- 12:00 videoCome sta SPENCE? Ecco quando potrebbe arrivare la PRIMA CONVOCAZIONE dell'inglese
- 11:57 Zanetti ringrazia Messi: "È stato un privilegio"
- 11:44 Corsera - Mezza Europa su Iddrissou, l'Inter se lo tiene stretto per l'U23
- 11:31 Kamate verso l’Atletico Madrid B: oggi visite mediche e firma
- 11:18 Sky - Assalto del Chelsea a Kone, ma la Roma fa muro
- 11:05 Esposito è solo il primo a rinnovare: in arrivo altre due firme... mancine
- 10:51 TS - Jones conquista tutti: debutto convincente, ora è dura tenerlo fuori
- 10:37 Bagni: "Napoli, due regali al Como. Ora serve reagire con Inter e Arsenal"
- 10:22 CdS - Pavard si è ripreso tutto: Chivu gli dà fiducia, la risposta sul campo
- 10:08 Capello: "Roma da Scudetto, a oggi è al livello dell'Inter"
- 09:54 Progetto 'Curva futura' in Cagliari-Inter: l'iniziativa per promuovere il Tifo Positivo
- 09:40 Qui Napoli - Allegri, primi cambi contro l'Inter: rischiano Anguissa e Lang
- 09:25 CdS - Prime rotazioni: Diouf punta il Napoli, Thuram l'Europa
- 09:11 TS - Esposito-Inter, oggi arriva la firma fino al 2031: i dettagli
- 08:57 GdS - Pavard riconquista l'Inter e Chivu. E adesso ne è una risorsa importante
- 08:42 CdS - Volume offensivo da urlo, Chivu rinuncia alla quinta punta
- 08:28 GdS - Stones-Jones, il piano di Chivu: accumulare minuti nei big match
- 08:14 GdS - Effetto Barella, vola senza Mondiale: Chivu si gode un Nicolò mai così brillante
- 08:00 Rocchi: "Quattro mesi da mostro, ora rivoglio la mia vita. Mai sentito Marotta"
- 00:00 Chi ha incastrato la VAR?
- 23:50 Colonnese: "Inter in controllo a Cagliari. Ho sentito parlare del salvataggio di Bisseck, ma..."
- 23:35 Sarri come Chivu: "Il mercato così per noi è una grande rottura"
- 23:20 UFFICIALE - Juan Jesus al Venezia: "Mi farà un certo effetto giocare con Stankovic"
- 23:05 Martinez: "A Cagliari vittoria importante. Guardiamo avanti"
- 22:50 Samardžić all’ultimo respiro: l'Atalanta beffa il Bologna al 96'
- 22:35 UFFICIALE - Milan, ecco Hutchinson: la formula dell'affare
- 22:21 Lazio, Frattesi: "Spero di continuare così, ma so che sarà difficile"
- 22:07 L'avv. Letterio Pino: "Icardi alla Lazio? Ci stiamo ragionando seriamente"
- 21:53 Caprile, messaggio dopo l’Inter: “Abbiamo dato tutto, grande prestazione"
- 21:37 Roma, Malen: "Scudetto? Giusto sognare, ma mancano tante partite"