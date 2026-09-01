Negli ultimi minuti della sessione di calciomercato appena conclusa, Issiaka Kamate si è trasferito all'Atletico Madrid, a titolo definitivo, con diritto di riacquisto in favore dell'Inter. Club, quest'ultimo, al quale il francese ha voluto mandare un messaggio d'addio emozionato dal proprio profilo Instagram: "Dopo questi anni con la maglia dell’Inter, è difficile trovare le parole per raccontare tutto quello che ho vissuto qui. Vittorie, sconfitte, momenti di gioia e momenti più difficili… ma soprattutto, ricordi che porterò con me per sempre. Indossare questa maglia è stato un onore immenso. Scendere in campo davanti a voi, sentire il vostro sostegno e vivere la vostra passione partita dopo partita sono emozioni che resteranno per sempre nel mio cuore. Grazie non è abbastanza, vi auguro il meglio".