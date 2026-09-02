Non solo il mancato rinnovo: l'avventura di Piero Ausilio all'Inter è sempre più vicina all'epilogo. Secondo quanto riportato da diverse fonti, come Sport Mediaset e il giornalista Fabrizio Romano, il dirigente di Cinisello Balsamo potrebbe lasciare ancor prima della scadenza del contratto in essere, prevista per il 30 giugno 2027.

Lo strappo con la proprietà sul rinnovo, con un'offerta rifiutata nettamente da Ausilio, potrebbe portare addirittura a un addio anticipato, con la risoluzione del contratto che attualmente lega il direttore sportivo al club nerazzurro. Non ci sarebbero quindi i margini per una riapertura delle trattative tra le parti.

Sezione: Focus / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 14:26
Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
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Alessandro Savoldi
Sin da piccolissimo appassionato di sport a 360°, di calcio in particolare. Dal 2025 segue l'Under23 e la Primavera dell'Inter per FcInterNews.it, sempre con passione, attenzione e cura dei dettagli.