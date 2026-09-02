Sarà il Sassuolo di Alberto Aquilani l’avversario della Juventus negli ottavi di finale della Coppa Italia. I neroverdi, imbottiti di seconde linee, hanno avuto ragione del Frosinone dopo i calci di rigore, a cui si è arrivati al termine dell'1-1 dei tempi regolamentari. Al gol dei padroni di casa, siglato al 36’ da Benjamin Dominguez, ha risposto Aleksa Terzic nel recupero del primo tempo. Nella ripresa, gli ospiti trovano la rete del vantaggio con Cichella, ma, dopo una lunga revisione al VAR, l’arbitro decide di cancellarla per un precedente fallo su Kieron Bowie. Così, senza supplementari, si è giunti alla lotteria dei rigori, in cui sono risultati fatali gli errori di Amey e Hasa.