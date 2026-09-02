Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, è intervenuto nel corso della trasmissione 'B-Zone' in diretta su Telenostra facendo il riassunto delle operazioni di mercato del club irpino: "Abbiamo portato avanti idee e obiettivi prefissati a inizio mercato. Avevamo già fatto il 95% delle cose, Roberto Insigne lo abbiamo dato al Catania, ci è stato chiesto da Maisto di andare a giocare ed è andato a Campobasso, mentre per Alessandro Fontanarosa è stato lui ci ha manifestato la volontà di andare via e di giocare in un campionato straniero. Abbiamo provato a fargli capire che passando a tre in difesa avrebbe potuto trovare spazio, ma non è voluto restare. L'operazione non è ancora completata, perché il mercato belga chiude domani", ha aggiunto in merito al passaggio all'OH Leuven del ragazzo prodotto del vivaio dell'Inter.