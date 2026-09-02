Mario Aiello, direttore sportivo dell'Avellino, è intervenuto nel corso della trasmissione 'B-Zone' in diretta su Telenostra facendo il riassunto delle operazioni di mercato del club irpino: "Abbiamo portato avanti idee e obiettivi prefissati a inizio mercato. Avevamo già fatto il 95% delle cose, Roberto Insigne lo abbiamo dato al Catania, ci è stato chiesto da Maisto di andare a giocare ed è andato a Campobasso, mentre per Alessandro Fontanarosa è stato lui ci ha manifestato la volontà di andare via e di giocare in un campionato straniero. Abbiamo provato a fargli capire che passando a tre in difesa avrebbe potuto trovare spazio, ma non è voluto restare. L'operazione non è ancora completata, perché il mercato belga chiude domani", ha aggiunto in merito al passaggio all'OH Leuven del ragazzo prodotto del vivaio dell'Inter. 

Sezione: Ex nerazzurri / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 15:42 / Fonte: Tuttoavellino
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.