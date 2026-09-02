A mercato estivo chiuso, Calcio e Finanza analizza quelle che sono state le operazioni portate a termine dall'Inter in questi mesi e il relativo impatto sulla stagione 2026-2027. I nuovi innesti hanno comportato maggiori costi per circa 56,28 milioni di euro, mentre le operazioni in uscita, tra plusvalenze, eventuali ricavi da prestiti e risparmi, hanno prodotto un effetto positivo stimato in 65,41 milioni. Il risultato complessivo è quindi un impatto positivo sul conto economico dell’esercizio in corso pari a circa 9,1 milioni di euro. Contestualmente, il saldo dei trasferimenti in termini di soli cartellini si attesta a -64,5 milioni di euro.

Un mercato su due binari

Il saldo dei trasferimenti e l’impatto sul bilancio misurano infatti due elementi differenti. Il primo confronta quanto investito dall’Inter nei cartellini (94,5 milioni di euro) con gli incassi derivanti dalle cessioni (30 milioni); il secondo considera invece l’impatto delle operazioni sul conto economico tra ammortamenti, stipendi, plusvalenze e minusvalenze, eventuali ricavi da prestiti e risparmi generati dai calciatori usciti dalla rosa. Il mercato nerazzurro presenta una struttura particolare: da una parte nuovi investimenti soprattutto su calciatori destinati a rappresentare il futuro della rosa come ad esempio Curtis Jones, dall’altra un importante alleggerimento dei costi attraverso la cessione di Denzel Dumfries, alcune operazioni in prestito e l’uscita di diversi giocatori di esperienza arrivati alla fine del proprio contratto.