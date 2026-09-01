L'Inter Women si prepara a scendere in campo domani, 2 settembre, per il ritorno dei playoff di Women's Champions League. Dall'altra parte il Wolfsburg, squadra forte che all'andata si è imposta per 2-0. Le nerazzurre sono chiamate quindi a una grande rimonta davanti al pubblico amico. Calcio d'inizio alle ore 18.30 a Sesto San Giovanni, allo stadio Breda, dove gioca le sue partite interne anche l'Inter U23. La partita sarà visibile per tutti i tifosi su Inter TV, sul canale FAST Inter 24/7, su Inter.it, sull'app ufficiale e sul canale YouTube del Club.