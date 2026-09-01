Amazon Prime Video ha svelato le prime sei partite della League Phase di Champions League che trasmetterà in diretta esclusiva. Tra queste anche Inter-Shakhtar Donetsk di mercoledì 21 ottobre (kick-off ore 21) e Borussia Dortmund-Inter, in programma il 9 dicembre, con fischio d'inizio sempre alle nove di sera. Sul servizio di streaming di Amazon andranno in onda anche Napoli-Arsenal (9 settembre), Roma-Real Madrid (14 ottobre), Porto-Napoli (4 novembre) e PSG-Roma (25 novembre).