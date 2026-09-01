Lunedì 7 settembre alle ore 21 l'Inter U23 andrà a far visita all'AZ Picerno per la terza giornata del campionato di Serie C, Girone C. I nerazzurri, reduci dal pareggio interno contro l'Altamura, andranno a giocare in provincia di Potenza per dare continuità ai risultati di questo avvio di stagione. Intanto, è stata designata la squadra arbitrale che dirigerà la partita:

Arbitro: Leonardo Di Mario (Ciampino)
Assistenti: Pierpaolo Vitale (Salerno), Giovanni Ciannarella (Napoli)
IV Ufficiale: Dario Acquafredda (Molfetta)
Operatore FVS: Nicola Valcaccia (Castellammare di Stabia)

Sezione: Inter U23 / Data: Mar 01 settembre 2026 alle 15:04
Fabio Costantino / Twitter: @F79rc
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Fabio Costantino
Fabio Costantino è giornalista pubblicista dal 2009, direttore responsabile e co-fondatore di FcInterNews.it da dicembre 2008, ha collaborato con numerose testate sportive in passato e oggi si occupa della gestione della redazione e di tutto ciò che la riguarda.