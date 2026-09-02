Terminata la sessione di mercato estiva, l'Inter propone sul proprio sito ufficiale il resoconto delle operazioni in entrata e in uscita per il proprio settore giovanile.

ENTRATE

Edoardo Zambon (2010) | a titolo definitivo dal L.R. Vicenza
Jokubas Zebrauskas (2010) | a titolo definitivo dal FK Zalgiris
Alberto Crivellaro (2012) | a titolo definitivo dal Calcio Padova
Carlo Alberto Di Meco (2012) | a titolo definitivo dall'AC Perugia Calcio
Maicol Lugaro (2012) | a titolo definitivo dal Bologna FC 1909
Nicolò Mattiuzzo (2012) | a titolo definitivo dal Venezia FC
Matteo Vitali (2012) | a titolo definitivo dall'Union Brescia

USCITE

Lamine Ballo (2007) | a titolo temporaneo all'Unione Calcio AlbinoLeffe
Andrea Dorigo (2008) | a titolo definitivo al Torino
Alessandro Pentima (2008) | a titolo temporaneo al Tau Calcio Altopascio
Andrija Vukoje (2008) | a titolo definitivo alla AS Roma
Simone Calo (2009) | a titolo definitivo al Parma
Noah Forlani (2010) | a titolo definitivo all'Atalanta
Saverio Vanacore (2010) | a titolo definitivo alla Sampdoria
Alessandro Grigioni (2011) | a titolo definitivo al Como
Andrea Ottaviani (2011) | a titolo definitivo al Genoa
Diego Torre (2011) | a titolo temporaneo al Lecco

Sezione: Giovanili / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 13:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
autore
Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.