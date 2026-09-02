Sul palco del 'Gran Galà del Calcio' per premiare Maurizio Mariani come miglior arbitro della scorsa stagione, Daniele Orsato, Designatore della CAN, ha parlato così del nuovo corso da lui inaugurato da poche settimane: "Non abbiamo fatto proclami perché stiamo cercando di amalgamarci. Siamo un gruppo giovane, io stesso sono l'allenatore puù giovane della Serie A; vengo dalla Serie C, dove ho fatto un'esperienza fantastica. Stiamo cercando di far passare le idee agli arbitri, proveremo a fare del nostro meglio. Gli errori non mancheranno", ha concluso sorridendo Orsato.