Luciano Spalletti perde un altro elemento chiave. Dopo Kenan Yildiz, infatti, anche il centrocampista Khéphren Thuram dovrà operarsi. Il fratello del nerazzurro Marcus è già a Lione, dove domani finirà sotto i ferri del luminare Bertrand Sonnery Cottet, lo specialista delle ginocchia che nelle scorse stagioni ha operato Gleison Bremer e Federico Gatti. In questo modo, Thuram potrà mettere fine alla sindrome femoro-rotulea che ha cominciato a tormentarlo nel finale dello scorso campionato senza mai sparire del tutto nei mesi scorsi nonostante la terapia conservativa. In sintesi, secondo la Gazzetta dello Sport, il 2026 di Thuram è già terminato: il suo rientro è previsto infatti per il nuovo anno.