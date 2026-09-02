Luciano Spalletti perde un altro elemento chiave. Dopo Kenan Yildiz, infatti, anche il centrocampista Khéphren Thuram dovrà operarsi. Il fratello del nerazzurro Marcus è già a Lione, dove domani finirà sotto i ferri del luminare Bertrand Sonnery Cottet, lo specialista delle ginocchia che nelle scorse stagioni ha operato Gleison Bremer e Federico Gatti. In questo modo, Thuram potrà mettere fine alla sindrome femoro-rotulea che ha cominciato a tormentarlo nel finale dello scorso campionato senza mai sparire  del tutto nei mesi scorsi nonostante la terapia conservativa. In sintesi, secondo la Gazzetta dello Sport, il 2026 di Thuram è già terminato: il suo rientro è previsto infatti per il nuovo anno.

Sezione: Il resto della A / Data: Mer 02 settembre 2026 alle 09:50
Christian Liotta / Twitter: @ChriLiotta396A
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Christian Liotta
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Christian Liotta
Giornalista dal 2011, segue l'Inter come a suo tempo Peppino Prisco servì l'Inter e quando può gira l'Italia per lei. Da anni è la voce (scritta) delle partite della squadra nerazzurra.