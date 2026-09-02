Non sono tenere le parole dell'ex giocatore del Real Madrid Tote nei confronti della squadra di José Mourinho. Ospite del podcast di Iker Casillas Under the Goalposts, Jorge López Marco ha evidenziato quella che a suo dire è la lacuna più grossa della formazione spagnola dopo l'ultima campagna acquisti: "Dopo Luka Modric e Toni Kroos, il Real Madrid non può sostituire il talento con la forza bruta. È un errore per il Real Madrid. La peggiore transizione che si potesse fare nella storia. È il Real Madrid più irriconoscibile che abbia visto negli ultimi 40 anni. Non c'è un solo giocatore scarso che abbia mai militato nel Real Madrid, è impossibile. Ma non sono abbastanza bravi per dominare l'Europa, per giocare come vogliono. Non è possibile. Non hanno il pedigree per giocare. Al Real Madrid manca il calcio. Sono giocatori con caratteristiche che non sono quelle che la gente si aspetta dal Real Madrid".

Nelle parole di Tote anche qualche riserva nei confronti del tecnico portoghese: "Prima, con i suoi pregi e difetti, aveva energia. Non so se ce l'abbia ancora oggi. Ha allenato molte squadre e l'età si fa sentire per tutti. Ma quello che non ha più è la squadra che aveva 20 anni fa".