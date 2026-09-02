Come consuetudine, una volta scoccato il fatidico gong del mercato estivo è tempo di pagelle. Il Corriere dello Sport promuove a pieni voti l'Inter, che dopo le traversie delle prime settimane ha saputo rimpolpare la squadra guardando con profitto alla Premier League e meritandosi per questo un otto pieno, il voto più alto tra quelli assegnati: "Ha preso tre nazionali inglesi, arrivano dalla Premier e quanto meno alzeranno il ritmo e l’intensità di una squadra già aggressiva. John Stones alla guida della difesa, Djed Spence per spingere ancora di più sull’esterno, Curtis Jones per aumentare la qualità e le opzioni per Chivu a centrocampo. L’unico reparto non rinforzato è l’attacco, ma se hai già Lautaro Martinez e Pio Esposito non ce n’è bisogno".

Alle spalle dell'Inter, c'è il Como con 7,5, poi Roma, Atalanta e Frosinone che si meritano un sette. Si fermano invece al 6,5 Milan e Juvventus, bocciato in piena regola il Napoli al quale viene dato un 4,5: "Se dall’Inter c’era già una bella distanza, ora è aumentata. Il Napoli doveva sfoltire la rosa, aveva 35 giocatori, e l’operazione-vendita è in buona parte riuscita, ma la squadra non ha fatto un passo in avanti, tutt’altro. Soprattutto per la Champions manca qualcosa di utile, manca un’aggiunta di qualità. Massimiliano Allegri voleva un altro attaccante, deve accontentarsi di quelli che ha".