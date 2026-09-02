Beppe Marotta, presidente dell'Inter, si è soffermato anche ai microfoni di Sky Sport per commentare la notizia del giorno in casa nerazzurra: l'addio al club di Piero Ausilio. "Innanzitutto alla base c'è un rapporto di grande stima nei confronti di Piero, dopo 28 anni spesi bene all'Inter - ha detto a margine del 'Gran Galà del calcio' -. Consensualmente si è arrivati a questa decisione, nel pieno rispetto dell'amicizia e della professionalità. A lui va tanta riconoscenza e un augurio di cogliere le stesse soddisfazioni che ha avuto all'Inter. Poi non è corretto entrare nel merito dei motivi della decisione, non sono situazioni che ci riguardano. Stasera Piero sarà con noi, sono stato tutto il giorno con lui. Ha un rapporto ottimo con la proprietà e con me. E' normale che dopo un periodo così lungo ci si voglia misurare altrove, magari anche prendersi un periodo sabbatico. Assumendosi la responsabilità della decisione, da una parte e dell'altra, in maniera molto conciliante e rispettosa. Non entro nel merito, sono dinamiche nostre molto belle, tra persone che si stimano. Questo è ciò che conta".

La scelta di Baccin al posto di Ausilio.

"E' un motivo d'orgoglio attingere dalle risorse interne quando ci sono dei cambiamenti: è un qualcosa di bello e straordinario. Lo abbiamo fatto con Chivu l'anno scorso e ora lo facciamo con Baccin che ha DNA interista e conosce i nostri valori. Siamo convinti che saprà sostituire degnamente il maestro, in quello che è un cammino sicuramente importante e pieno di responsabilità, ma accompagnato da una struttura, da una proprietà, da una società che sa apprezzare i talenti che sanno esprimersi dentro e fuori dal campo".