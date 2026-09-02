Allenamento mattutino per il Napoli di Massimiliano Allegri, che continua a preparare la super sfida di San Siro contro l'Inter. Non ci sarà McTominay, ai box per un problemino di natura cardiaca che verrà risolto con un intervento di ablazione. Rientro per lui dopo la sosta nazionali.
Il sostituto di McTominay e l'allenamento di oggi
Secondo Sky Sport, si candida a prendere il posto dello scozzese dal primo minuto un De Bruyne in grande crescita fisica, in vantaggio su Vergara in un ballottaggio tutto da risolvere per Allegri. La terza opzione, invece, quella che vedrebbe in campo Gilmour come doppio play con Lobotka, è la meno probabile, pur non essendo del tutto da escludere. A sinistra invece Spinazzola potrebbe prendere il posto di Olivera.
Stamattina intanto la squadra partenopea si è allenata, partendo dalla parte atletica in palestra. Poi, in campo, un'esercitazione tattica prima della partitina di fine allenamento.
Alessandro Savoldi
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